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تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الخميس
الخميس 22/أبريل/2021 - 05:30 م
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الخميس.
ويحتل فريق مانشستر سيتي حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٧٧ نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:
1- مانشستر سيتي 77 نقطة
2- مانشستر يونايتد 66 نقطة
3 – ليستر سيتي 56 نقطة
4- تشيلسي 55 نقطة
5- وست هام 55 نقطة
6- توتنهام 53 نقطة
7- ليفربول 53 نقطة
8 – إيفرتون 49 نقطة
9 – أرسنال 46 نقطة
10 – ليدز يونايتد 46 نقطة
11 – أستون فيلا 44 نقطة
12- وولفرهامبتون 41 نقطة
13- كريستال بالاس 38 نقطة
14- ساوثهامبتون 36 نقطة
15 – نيوكاسل يونايتد 35 نقطة
16-برايتون 34 نقطة
17 – بيرنلي 33 نقطة
18 – فولهام 27 نقطة
19 – وست بروميتش 24 نقطة
20- شيفيلد يونايتد 14 نقطة
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