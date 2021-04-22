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برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

الخميس 22/أبريل/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حسم نادي برشلونة الإسباني بقيادة خوان لابورتا ثاني صفقاته الصيفية، وذلك بالتعاقد مع واحد من نجوم الدوري الإنجليزي.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أن مسؤولي برشلونة توصلوا لاتفاق نهائي لضم الأرجنيتني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي ينتهي عقده مع السيتي بنهاية الموسم الجاري، حيث أعلن النادي الإنجليزي عدم تجديد عقده مع اللاعب.

ووافق أجويرو على الانتقال إلى الفريق الكتالوني للعب بجوار مواطنه وصديقه ليونيل ميسي، حيث لم يتبقي فقط سوي التوقيع على العقود إعلان التعاقد بشكل رسمي.

ويعد التعاقد مع أجويرو فرصة ذهبية لبرشلونة، في ظل انتهاء عقده بملعب الاتحاد، وعدم تكليف النادي أي شيء مقابل الصفقة، في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة.

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