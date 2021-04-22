جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة أتلتيكو مدريد وهويسكا





يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات اليوم الخميس.





ويحتل فريق ريال مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز بشكل مؤقت برصيد ٧٠ نقطة، وذلك في انتظار نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد وهويسكا اليوم.





وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي:





1 ــ ريال مدريد ــ 70 نقطة

2 – أتلتيكو مدريد – 70 نقطة

3 – إشبيلية – 67 نقطة

4- برشلونة – 65 نقطة

5 – ريال بيتيس _ 49 نقطة

6 – فياريال – 49 نقطة

7 – ريال سوسيداد – 47 نقطة

12 – أوساسونا _ 40 نقطة

8 – غرناطة ـــ 39 نقطة

9 – ليفانتي ــ 38 نقطة

10 – أتلتيك بلباو – 38 نقطة

11 ـــ سيلتا فيغو ـــ 38 نقطة

13 – قادش ـــ 36 نقطة

14 ــ فالنسيا ـــ 35 نقطة

15 – خيتافي – 31 نقطة

16- ديبورتيفو ألافيس – 30 نقطة

17- بلد الوليد _ 28 نقطة

18 – هويسكا – 27 نقطة

19- إلتشي – 27 نقطة

20 – إيبار – 23 نقطة