عاجل.. وفاة السيناريست مصطفى محرم









و من المقرر أن تكون صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة غدا عقب صلاة الجمعة.





وكان نجل السيناريست مصطفى محرم كتب معلنا عن دخول والده العناية المركزة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "والدي في العناية المركزة أرجو الدعاء".





يذكر أن السيناريست مصطفى محرم كتب العديد من الأعمال المهمة فى السينما والدراما وأبرزها أفلام "أغنية على الممر"، "ولا يزال التحقيق مستمرًا"، "مع سبق الإصرار"، "الحب وحده لا يكفى"، "الباطنية"، "وكالة البلح".

توفى منذ قليل السيناريست مصطفى محرم وذلك عقب تعرضه لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات داخل غرفة العناية المركزة.