من هو حسام حسن صاحب هدف الفوز القاتل على الأهلي؟





حسام حسن عبد البديع لاعب كرة قدم مصري ونادي سموحة حاليا في مركز الهجوم ورقمه 18، ولد يوم 2 سبتمبر عام 1993م في مدينة بنها بمحافظة القليوبية.





- بداية مسيرته الكروية:

لعب في مركز شباب شبلنجة بمسقط رأسه ثم انتقل إلى أكاديمية نادي الزمالك ثم إلى ناشئين نادي طلائع الجيش.





انتقالات اللاعب:





-نادي طلائع الجيش:

بعد لعبه مع الناشئين بالفريق انتقل إلى اللعب بالفريق الأول في موسم 2012-2013، ولعب مع الطلائع موسيمين سجل فيه هدف أمام الاتحاد السكندري عام 2013 في الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز.





-نادي الداخلية:

انتقل إل نادي الداخلية في موسم 2014–2015 وأحرز رصيد كبير من الأهداف وظهر ذلك في تصدر فريقه خلال الأسابيع الأولى بالدوري المصري.





-نادي سموحة:

ثم انتقل إلى نادي سموحة في الميركاتو الشتوي بموسم 2015-2016 ويستمر باللعب فيه حتى الاَن.





وأحرز حسام حسن أمس هدف الفوز على النادي الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري بعد أن كان التعادل يحسم المباراة، أحرز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني من عمر المباراة ليحسم المباراة لصالح فريقه ويرفعه ثلاثة نقاط.



