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فاتورة التليفون الأرضي .. الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر أبريل2021 وطرق الدفع

الخميس 22/أبريل/2021 - 05:49 م
فاتورة التليفون الأرضي
فاتورة التليفون الأرضي
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فاتورة التليفون الأرضي .. الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر أبريل2021 وطرق الدفع

فاتورة التليفون الأرضي .. يبحث عملاء شركة المصرية للاتصالات عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2021 من خلال الموقع الرسمي للشركة، لدفع الفاتورة وتجنب انقطاع الخدمة.

وتصدرت فاتورة التليفون الأرضي تريند محرك البحث الشهير جوجل عقب إعلان الشركة إصدارها فاتورة شهر أبريل 2021، لكي يبادر المشاركون بدفع الفاتورة وتجنب انقطاع خدمات المصرية للاتصالات المنزلية والإنترنت.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

وطرحت المصرية للإتصالات عن طرح فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2021، على موقع الشركة على الإنترنت، ومن يريد الإستعلام عنها يتجه للدخول على الرابط للاستعلام ومعرفة خطوات السداد دون الحاجة للذهاب للفرع في ظل الظروف الراهنة من انتشار فيروس كورونا المنتشر في البلاد.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

الدخول إلى موقع الشركة المصرية للاتصالات اضغط هنا
اختيار خدمة الإستعلام عن فاتورة التلفون الأرضي.
كتابة كود المحافظة متبوع برقم الهاتف.
النقر على استعلام.

طرق دفع فاتورة التلفون الأرضي

زيارة أحد الفروع التابعة لشركة الاتصالات.
خدمة فوري.
 ماكينات الصرف الألي.

فاتورة التليفون الأرضي .. الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر أبريل2021 وطرق الدفع

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