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نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان: التاريخ يعيد نفسه

الخميس 22/أبريل/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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تدمت نقابة الإعلاميين، ومجلسها، برئاسة الدكتور طارق سعدة، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان المبارك  ١٤٤٢.

وقال نقيب الإعلاميين في بيان له، إن التاريخ  يعيد نفسه، والمصريون استطاعوا عبور اليأس والهزيمة، وعزل الفاشية الدينية، ودحر الإرهاب، وإحباط ومؤامرات العملاء والخونة، وتنغيذ مشروعنا الوطني، الذي تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق نهضة سياسية واقتصادية واجتماعية، تحميها قوة عسكرية رشيدة، لا تتعدى على الآخرين، هي قواتنا المسلحة الباسلة.

وأضاف أن قواتنا ‏المسلحة، المُزودة بأحدث الأسلحة التكنولوجية المتطورة، قادرة على حماية الأرض والعرض، ومواجهة التنظيمات الإرهابية، التي تستهدف القتل والتدمير. 
 
وتقدم نقيب الإعلاميين، بخالص التهنئة إلى وزير الدفاع، وقادة وضباط وجنود الجيش المصري، الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة الذكية، من أجل الحفاظ على أمن وأرض هذا الوطن.

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