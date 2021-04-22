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انتقادات حادة من أحزاب المعارضة في تركيا لأردوغان ونظامه

الخميس 22/أبريل/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
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استنكر زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، التعامل الأمني المبالغ فيه مع حزبه، لوقف الحديث عن مصير مبلغ 128 مليار دولار اختفى من رصيد البنك المركزي التركي.

 

وكشف كليجدار أوغلو عن مداهمة ليلية نفذتها فرق القوات الخاصة لمقرات الحزب.

 

وخلال تغريدة أشار فيها لحساب الرئيس رجب أردوغان، انتقد وزعيم المعارضة مداهمة فرق القوات الخاصة لمقرات حزبه أثناء السحور، وقال إن السلطات أرسلت فرق العمليات الخاصة لمداهمة مقرات حزب الشعب الجمهوري لإزالة لافتات “أين ذهبت 128 مليار دولار”.


 
 

وقال إن أردوغان لم يكتف بإرسال الرافعات في منتصف الليل، بل أرسل أيضًا فرق العمليات الخاصة إلى مقرات الحزب.

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