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صفقات تبادلية بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف على التفاصيل

الخميس 22/أبريل/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستهدف مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، عقد صفقات تبادلية مع إدارة بيراميدز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

صفقة تبادلية مرتبقة بين الزمالك وبيراميدز

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، عن كواليس الصفقة التبادلية المرتقبة بين الزمالك و بيراميدز والتي تقضي بانتقال لاعبين من القلعة البيضاء لصفوف السماوي مقابل انتقال لاعبين من الأخير لصفوف الملكي.

وأوضح المصدر أن الفترة الأخيرة شهدت مفاوضات مكثفة بين الزمالك وبيراميدز للاتفاق على أسماء الصفقات التبادلية بين الناديين خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية واحتياجات كل نادٍ.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تلقى خسارة من غريمه التقليدي الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري.

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