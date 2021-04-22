بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، بشرى سارة قبل منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويغيب التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق عن فريقه منذ مباراة بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية الأخيرة، بسبب تعرضه للإصابة بالعضلة الخلفية.





وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، أن معلول بات قريب من العودة إلى تدريبات فريقه الجماعية، خلال الفترة المقبلة.





وتابع: "اللاعب بنسبة كبيرة سيكون جاهز للمشاركة مع ناديه، في مباراة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بالنسخة الحالية".





ومن المقرر أن تقام قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم 30 أبريل الجاري بالقاهرة، بعدما تأهل الفريق بصفته وصيف المجموعة الأولى.



