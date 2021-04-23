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وزير الشباب الرياضة يستقبل رئيس الكاف عقب وصوله القاهرة

الجمعة 23/أبريل/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،اليوم الخميس بمنزله، باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عقب وصوله إلى القاهرة لتسلم مهام منصبه بالكاف.

وكان في استقبال رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمطار القاهرة الدولي كل من المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، وحرصوا على التوجه إلى منزل وزير الشباب والرياضة للاطمئنان على حالته الصحية، والاجتماع معه قبل توجه رئيس الاتحاد إلى مقر الكاف.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص امتنانه، وتقديره لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على الزيارة الكريمة، مقدمًا له التهنئة على رئاسته للكاف، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي دعم الدولة المصرية لجميع الكيانات والهيئات الرياضية الدولية والإفريقية المتواجدة بمصر ومنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتقديم الدعم الكامل لها، والعمل على تلبية متطلباتهم، لافتًا إلى استعداد مصر لاستضافة منافسات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالتنسيق مع اتحاد الكرة.

ومن جانبه، تقدم رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخالص التمنيات بالشفاء العاجل والتوفيق لوزير الشباب والرياضة، مشيرًا إلى دوره الملموس في تطوير الرياضة المصرية بالتعاون مع الاتحادات الرياضية، وتحقيق مصر لانجازات فريدة في المنافسات المختلفة، إضافة إلى نجاح الدولة المصرية في استضافة كبري البطولات الدولية.

وأعرب رئيس الكاف عن بالغ سعادته بتواجده بالقاهرة وتسلم مهامه في رئاسة الكاف الذي تحتضن مصر مقره بمدينة السادس من أكتوبر، مشيرًا أن مصر لها أيادٍ بيضاء على كرة القدم الإفريقية طوال الأعوام الماضية.

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