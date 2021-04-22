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رونالدو يتصدر.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

الخميس 22/أبريل/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر البطولة.

يجلس البرتغالي كريستيانو رونالدو على عرش جدول ترتيب هدافي الكالتشيو برصيد 25 نقطة، وذلك على الرغم من غيابه عن التسجيل في مباراة فريقه الأخيره، بينما يستمر البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم انتر ميلان في ملاحقته ليحتل المركز الثاني برصيد 21 هدف.

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-

1 – كريستيانو رونالدو – 25 هدفًا
2 – روميلو لوكاكو – 21 هدفًا
3 – لويس مورييل– 18 هدفًا
4 – سيمي – 17 هدفًا
5 – تشيرو إيموبلي – 16 هدفًا
6 – زلاتان إبراهيموفيتش – 15 هدفًا
6 – لاوتارو مارتينيز – 15 هدفًا
7 – لورينزو إنسيني – 15 هدفًا
8 – دوسان فالهوفيتش – 15 هدفًا
9- لورينزو إنسيني – 15 هدفًا
10 – دوفان زاباتا – 13 هدفًا
11 – جواو بيدرو – 13 هدفًا
12- دومينيكو بيراردي – 13 هدفًا

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يوفنتوس لوكاكو رونالدو إنتر ميلان إبراهيموفيتش

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