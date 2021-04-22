أرتيتا يكشف عن موقف أرسنال من دوري السوبر الأوروبي

كشف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن وضعية فريقه وموقفه من دوري السوبر الأوروبي.





وقال مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، إن "الملاك والرئيس التنفيذي للنادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اعتذروا للاعبين عن أي اضطرابات بسبب محاولة الانضمام لدوري السوبر الأوروبي".





وكان آرسنال ضمن ستة أندية انجليزية انضمت لمشروع دوري السوبر قبل الانسحاب وسط "تسونامي كبير" من الاحتجاجات كما وصف أرتيتا.





وأبلغ مؤتمراً صحافياً قبل استضافة إيفرتون غدا الجمعة "علمت بالأمر قبل وقت قصير من تسريب الأخبار ثم خرج كل شيء عن السيطرة وتفاعل العالم بشكل متحد".





وأضاف "ليس لدي الوقت حقاً للتفكير في هذا الأمر والتفاعل أو التقييم. حدث تسونامي كبير بالفعل وقتل الفكرة".

وأشار المدرب الإسباني إلى أن مالك أرسنال ستان كرونكي والرئيس التنفيذي فيناي فنكاتيشام ومسؤولين آخرين بالنادي اعتذروا للاعبين وله شخصيا بسبب خطة المشاركة في دوري السوبر.





وواصل "اعتذر جميعهم وأقروا بأن طريقة التعامل مع الأمر كان لها عواقب كارثية. كان خطأ وبالحديث عن نفسي واعتقد أيضاً أن اللاعبين والطاقم والجميع يجب أن يتقبلوا ويواصلوا العمل".





ويفتقد آرسنال، صاحب المركز التاسع بفارق ثلاث نقاط خلف إيفرتون لكن له مباراة مؤجلة، جهود المهاجمين البارزين بيير-إيمريك أوباميانج المصاب بالملاريا وألكسندر لاكازيت المصاب في عضلات الفخذ الخلفية.





كما يغيب المدافعان ديفيد لويز وكيران تيرني بسبب مشاكل بالركبة.





وقال أرتيتا "نعاني من الكثير من الإصابات في الآونة الأخيرة وهذا يضع الفريق في موقف صعب لكن يتصرف بقية اللاعبين بشكل جيد وأفضل دواء دائماً هو الفوز".



