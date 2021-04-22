عاجل - الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

دخل الموزمبيقي لويس ميكيسون، مهاجم فريق سيمبا التنزاني، دائرة المرشحين للانتقال لصفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





حيث قام أحد وكلاء اللاعبين بترشيح لويس ميكيسون للانضمام لنادي الزمالك، لخلافة مصطفى محمد مهاجم الفريق المعار لصفوف جالاتا سراي التركي، خلال الفترة المقبلة.





وبدأ مسئولو نادي الزمالك، جس نبض نادي سيمبا التنزاني لمعرفة الطلبات المادية الخاصة بالاستغناء عن المهاجم الموزمبيقي، خاصة بعد تألقه الملفت في النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





وانضم الموزمبيقي لويس ميكيسون لصفوف سيمبا التنزاني في شهر يناير من عام 2020 قادمًا من نادي صن داونز الجنوب أفريقي بعد تجربة غير موقفة، حيث خرج ثلاث مرات على سبيل الإعارة في أقل من عامين لثلاثة أندية مختلفة.





ويرحب مسئولو نادي الزمالك بإتمام صفقة ميكيسون خلال الصيف المقبل، لكن الأمر يتوقف على المطالب المادية للنادي التنزاني واللاعب نفسه قبل حسم مصير الصفقة بشكل نهائي.





يذكر أن الأهلي هو الآخر يسعي للتعاقد مع نجم سيمبا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق.







