طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل من موقع المصرية للاتصالات "WE"





فاتورة التليفون الأرضي .. أبلغت شركة المصرية للاتصالات مشتركيها بإصدار فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أبريل 2021 مطالبةً إياهم بالسداد بالعديد من الطرق.





فاتورة التليفون الأرضي





ويمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي بالعديد من الوسائل المريحة، من خلال الإنترنت حيث أتاحت االمصرية للاتصالات إمكانية دفع الفاتورة إلكترونيا، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2021





وتصدرت فاتورة التليفون الأرضي تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما حل موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية، والتي يطالب المشترك أن يدفعها كل أربعة أشهر





طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2021





وتوجد العديد من الطرق التي من خلالها يمكن لمشاهدينا دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2021 بخطوات سهلة وبسيطو تجنباً لانقطاع الخدمة.





وترصد لكم بواية الفجر الإلكترونية طرق وخطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2021 في السطور التالية:





خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2021





الدخول إلى موقع المصرية للاتصالات من خلال الضغط " هنـــــــــــــــــا ".





اختيار خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2021.





إدخال كود المنطقة ورقم التليفون الأرضي.





اختار "أظهر الفواتير".





















طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2021





إدخال الكود متبوعاً برقم التليفون الأرضي.





ظهور قيمة الفاتورة .









نختار كلمة "سداد".













وسائل دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2021





فروع المصرية للاتصالات.





مقار شركة المصرية للاتصالات.





عن طريق فودافون كاش.





عن طريق فوري.





البريد.





ماكينات الصراف الآلي "إيه تي إم".





كما يمكنكم دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2021 من خلال الخدمات التالية:





خدمة ممكن.





خدمة سداد.





خدمة مصاري.





خدمة أمان.





خدمة Bee.



