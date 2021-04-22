Advertisements

عضو غرفة الصناعات الهندسية: مبادرة حياة كريمة فرصة كبيرة للقطاع الصناعى

الخميس 22/أبريل/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
Advertisements

أشاد المهندس احمد عاطف عثمان عضو جمعية رجال الاعمال وعضو غرفة الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات، بمبادرة حياة كريمة لتطوير القرى الأكثر احتياجاً، مؤكدا أنها تمثل فرصة كبيرة للقطاع الصناعى واستغلال هذه الفرصة لزيادة المشاركة بالخامات والمنتجات المصنعة فى مصر، لتطوير القرى من كافة القطاعات الإنتاجية والصناعية التى يمكن أن تشترك بهذه المبادرة، وهذا ما قد ينعكس على تحريك السوق أمام القطاعات الإنتاجية .


وأضاف  عثمان، أن هناك مكاسب بالجملة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير 4500 قرية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن المبادرة وفق المعلن عنها أنها ستخدم أكثر من 58 مليون مواطن يعيشون فى القرى والتوابع، لافتا إلى أن شراء منتجات هذه المبادرة من الإنتاج المحلى يساعد بتنمية وتطوير القطاع الإنتاجى حاليًا


وأوضح عضو غرفة الصناعات الهندسية "، أن المبادرة ستعتمد على خامات ومواد سيتم تصنيعها فى مصر، وهو ما سيؤدى إلى انتعاش المصانع المصرية، وزيادة حركة مبيعاتها، وأن الفرصة مواتية للقطاع الصناعى ويجب استغلاله من قبل القطاع

وأكد أن هناك فرصة كبيرة تتمثل في الحاجة سنويًا لمستلزمات الإحلال والتجديد، وإتمام عمليات الصيانة للمشروعات التى يتم تنفيذها، كل هذا سيكون له مردود إيجابى على الصناعة المصرية وزيادة مبيعات المصانع ومن ثم زيادة الناتج الإجمالى للصناعة وهكذا تكون المبادرة له مردود كبير في أكثر من جهة .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عضو جمعية رجال الاعمال حياة كريمة القطاع الصناعى

أخبار تهمك

عمرو الجنايني يُفجر مفاجأت من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

صفقات تبادلية بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على كارتيرون

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تأكيد إنتاجه في مصر.. تعرف على جرعات لقاح "سبوتينك V" التي ستتوفر سنويًا

منذ حوالي 5 ساعات

رابطة الليجا تكشف حقيقة توقيع عقوبة على ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة و 24 دقيقة

توقيع الموسم.. ريال مدريد يحسم صفقة «المدفعجي»

منذ ساعة

نجم الزمالك يقترب من فسخ عقده

منذ أقل من ساعة

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أمطار على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

منذ حوالي 3 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل منافسات اليوم الخميس

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

منذ 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

احمد عاطف : الاستثمار الصناعى هو الأهم والأفضل لأنه ليس مؤقت وعبارة عن ماكينة فلوس مستمرة

"حد مابيحبكش".. أغنية جديدة لـ إياد جيان على "يوتيوب" (فيديو)

أخبار البرلمان × 24 ساعة.. الموافقة على قانون الدفع غير النقدي نهائيًا

رئيس "مسافرون" يدعو لمؤتمر موسع لشرح الخريطة الاستثمارية على قطاع السياحة

عاطف عثمان "تخفيض أسعار الفائدة له العديد من الايجابيات على القطاع الصناعي

وزيرة الصناعة عن المنتدى الإفريقي: فرصة لجذب الاستثمار

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:50 م

توقيع الموسم.. ريال مدريد يحسم صفقة «المدفعجي»

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

08:41 م

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

01:37 م

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

05:32 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

11:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر