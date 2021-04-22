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الصحة تكشف عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا

الخميس 22/أبريل/2021 - 06:11 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن مصر تشهد زيادة طفيفة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، حيث كانت تسجل مصر نحو 600 إصابة يوميا، بينما وصل عدد الإصابات اليومية حاليا ما بين 800 إلى 850 إصابة.

وأرجع "عيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، السبب في زيادة حالات الإصابة بمصر إلى التراخي في إتاباع الإجراءات الاحترازية والوقاية، مشددا على اهمية عودة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتقليل التواجد في الاماكن المزدحمة.

ولفت إلى أن الدولة مستمرة في تطعيم المصريين، وتم البدء في إعطاء اللقاح للفئات الاكثيرا تأثيرا في الاقتصاد المصري، مثل قطاعات السياحة، والصناعة، والتشييد، كاشفا أن عدد من حصلوا على اللقاح في مصر يصل إلى 525 ألف مواطن.

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