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ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل منافسات اليوم الخميس

الخميس 22/أبريل/2021 - 06:31 م
كريم بنزيما
كريم بنزيما
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الخميس.

ويحتل ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد ٢٣ هدف.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز:

1- ليونيل ميسي.. 23 أهداف
2- كريم بنزيما.. 21 أهداف
3 – جيرارد مورينو.. 20 أهداف
4- لويس سواريز.. 19 أهداف
5- يوسف النصيري .. 17 أهداف
6- أليكسندر إيساك .. 13 أهداف
7 – رفائيل مير فيسينتي .. 12هداف
8 – اياغو اسباس .. 12 أهداف
9 – خوسي لويس موراليس.. 11 أهداف
10 – روجر مارتي .. 11 اهداف

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