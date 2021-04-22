المقاصة: ننتظر تألق باسم مرسي لكي نبيعه بـ 4 ملايين جنيه

أشاد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لمصر المقاصة بنجم الفريق باسم مرسي وأكد أنه استعاد جزءا كبيرا من مستواه.





وانضم مرسي إلى مصر المقاصة في بداية الموسم الحالي من الإنتاج الحربي، وسجل النجم البالغ من العمر 29 عاما حتى الآن 5 أهداف في بطولة الدوري و بفارق 4 عن أحمد سمير نجم طلائع الجيش ومتصدر ترتيب هدافي الدوري.





وقال سليم في تصريحات إذاعية:" باسم مرسي لاعب الفريق سيكون هداف الدوري الموسم الحالي كما أنه يسير بخطى جيدة واستعاد جزء كبير من مستواه.





وأضاف:"باسم مرسي لاعب جيد، يسير بخطى مميزة في الموسم الحالي، سيصبح هداف الدوري هذا الموسم، ننتظر تألقه حتى نبيعه بـ4 ملايين جنيه مثلما يفعل فرج عامر رئيس سموحة".





وعن اقترابه من العودة للزمالك في وقت سابق، اختتم سليم تصريحاته قائلا :"مع احترامي للجميع، لكن من رفض عودته للزمالك قليل خبرة".



