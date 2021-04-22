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موعد أذان المغرب في عاشر أيام رمضان 2021 ومواقيت الصلاة في جميع المحافظات

الخميس 22/أبريل/2021 - 06:14 م
موعد أذان المغرب في عاشر أيام رمضان
موعد أذان المغرب في عاشر أيام رمضان
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موعد أذان المغرب في عاشر أيام رمضان .. يبحث الصائمون خلال شهر رمضان المبارك عن مواعيد أذان المغرب وكذلك المواقيت المتعلقة بكل الصلوات.

موعد أذان المغرب في عاشر أيام رمضان

ويعتبر موعد أذان المغرب في عاشر أيام رمضان من الأمور التي يزيد عليها البحث بشكل يومي طوال رمضان، حيث يتأهب الصائمون للإفطار وكذلك ربات المنزل من أجل الانتهاء من إعداد الطعام قبل الأذان.

ونرصد لمتابعين الكرام عبر بوابة الفجر الإلكترونية موعد أذان المغرب في عاشر أيام رمضان 2021 ومواقيت الصلاء في جميع محافظات مصر في السطور التالية:

موعد أذان المغرب في عاشر أيام رمضان الموافق اليوم الخميس

حددت الهيئة العامة للمساحة، في إمساكيتها موعد رفع أذان مغرب اليوم الخميس 22-4-2021 العاشر من شهر رمضان المبارك، في محافظة القاهرة، في تمام الـ6.27.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في عاشر أيام رمضان

مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجْر 3:48 AM
الشروق 5:21 AM
الظُّهْر 11:53 AM
العَصر 3:29 PM
المَغرب 6:27 PM
العِشاء 7:49 PM

مواقيت الصلاة في الأسكندرية

الفجْر 3:51 AM
الشروق 5:25 AM
الظُّهْر 11:59 AM
العَصر 3:36 PM
المَغرب 6:34 PM
العِشاء 7:57 PM

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

الفجْر 3:43 AM
الشروق 5:16 AM
الظُّهْر 11:49 AM
العَصر 3:26 PM
المَغرب 6:23 PM
العِشاء 7:46 PM

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر 3:56 AM
الشروق 5:26 AM
الظُّهْر 11:55 AM
العَصر 3:28 PM
المَغرب 6:25 PM
العِشاء 7:45 PM

مواقيت الصلاة في العريش

الفجْر 3:35 AM
الشروق 5:09 AM
الظُّهْر 11:43 AM
العَصر 3:21 PM
المَغرب 6:18 PM
العِشاء 7:41 PM

مواقيت الصلاة في الغربية

الفجْر 3:46 AM
الشروق 5:20 AM
الظُّهْر 11:54 AM
العَصر 3:31 PM
المَغرب 6:28 PM
العِشاء 7:51 PM

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجْر 4:30 AM
الشروق 5:57 AM
الظُّهْر 12:23 PM
العَصر 3:50 PM
المَغرب 6:49 PM
العِشاء 8:06 PM

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