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المفتي: السيسي قاد مصر إلى بر الأمان

الخميس 22/أبريل/2021 - 06:17 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي بذكرى حلول العاشر من رمضان، قائلا: "الرجل الذي قاد بلادنا إلى بر الأمان، وتقدمت به الدولة تقدما ملحوظا لم نعهده قبل ذلك".

ووجه "علام"، خلال لقاء خاص ببرنامج "كُتب عليكم الصيام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، التهنئة للمصريين جميعا بذكرى النصر، مشيرا إلى أنه يوم فخر للمصريين جميعا، حيث أنه تم تحقيق الذات المصرية والذي اعطانا الدفعة للأمام لكي نبني، ونحارب الآن جماعات الإرهاب دفاعا عن الفهم الصحيح لديننا.

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الفهم الصحيح لديننا شوه واختطف في كثير من الأوقات، ولهذا ينبغي أن يحارب الإرهاب بالسلاح والفكر.

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