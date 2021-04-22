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بلاغ للنائب العام من وفاء عامر ضد يوتيوبر اتهامها بإقتحام فيلا ريهام حجاج
الخميس 22/أبريل/2021 - 06:19 م
مـروة هيـكل
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تلقي المستشار حمادة الصاوي النائب العام بلاغا من شعبان سعيد المحامي بالنقض، بصفته وكيلًا عن الفنانة وفاء عامر، ضد "يوتيوبر" نشر على قناته "فيديو" بعنوان: "وفاء عامر تستأجر بلطجية وتقتحم فيلا ريهام حجاج وتلقنها علقة ساخنة".
وقالت "عامر" في بلاغها الذي حمل رقم 65768 عرائض إلكترونية للنائب العام، إن الفيديو تحدث عن حدوث مشاجرة من جانبها داخل فيلا الفنانة ريهام حجاج وزوجها محمد نبيل حلاوة، بداعي وجود خلاف بين “حجاج” وبين شقيقتها الفنانة آيتن عامر التي تشارك في عمل فني يجمعهما خلال شهر رمضان المبارك.
واعتبرت "عامر" أن نشر فيديو بهذا الشكل أثناء وجودها خارج البلاد لتصوير مسلسل، معناه أن هناك أشخاصًا ينتوون إيذائها وشقيقتها "آيتين" وأسرتهما، أو أن من نشر هذه الأكاذيب ربما يخطط لارتكاب جرائم ما يجرمها القانون.
وطالبت الفنانة في بلاغها بتحريك الدعوى الجنائية ضد صاحب القناة الذي يرغب في التربح من وراء تلك "الفيديوهات"، وناشدت النيابة العامة بضبطه.
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