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دعاء اليوم العاشر من رمضان اليوم الخميس 22- 4- 2021

الخميس 22/أبريل/2021 - 06:21 م
دعاء اليوم العاشر من رمضان
دعاء اليوم العاشر من رمضان
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دعاء اليوم العاشر من رمضان .. تزداد أعمال الخير خلال شهر رمضان المبارك، وتوجد العديد منها طوال أيامه، والتي تتنوع بين تلاوة القرءان والصلاة والتضرع بالدعاء.

دعاء اليوم العاشر من رمضان

ويبحث الكثيرون عن دعاء اليوم العاشر من رمضان رغم أنه لا يوجد دعاء مخصص لكل يوم من أيام شهر رمضان المبارك، إلا أنه توجد العديد من الدعية المستحبة خلال هذا الشهر الكريم.

دعاء اليوم العاشر من رمضان الموافق اليوم الخميس

وتصدر دعاء اليوم العاشر من رمضان تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم الخميس الموافق 22 أبريل 2021، والموافق اليوم العاشر.

ونرصد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية دعاء اليوم العاشر من رمضان لكل متابعينا الكرام في السطور التالية:

دعاء اليوم العاشر من رمضان: "اللهمَّ إني أعوذُ بك من فتنةِ النارِ، وعذابِ النارِ، وفتنةِ القبرِ، وعذابِ القبرِ، ومن شرِّ فتنةِ الغِنى، ومن شرِّ فتنةِ الفقرِ، وأعوذُ بك من شرِّ فتنةِ المسيحِ الدَّجَّالِ، اللهمَّ اغسِلْ خطايايَ بماءِ الثَّلجِ والبَرَد، ونقِّ قلبي من الخطايا كما نقَّيْتَ الثوبَ الأبيضَ من الدَّنَسِ، وباعِدْ بيني وبين خطايايَ كما باعدتَ بينَ المشرقِ والمغربِ، اللهمَّ فإني أعوذُ بك من الكسَلِ والهرَمِ والمأْثَمِ والمغْرمِ".


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