مواعيد عرض خلي بالك من زيزي الحلقة 11 والقنوات الناقلة





خلي بالك من زيزي الحلقة 11 .. اشتعلت المنافسة بين نجوم دراما رمضان 2021، بعد توالي عرض الحلقات والتي تشهد تسارعاً كبيراً، ولاسيما في أداء النجوم.





خلي بالك من زيزي الحلقة 11





ويترقب المشاهدون عرض خلي بالك من زيزي الحلقة 11 والذي يقوم ببطولته النجمة أمينة خليل وبمشاركة الفنان محمد ممدوح، لمعرفة تفاصيل الحلقة ومتابعة الأحداث.





عرض خلي بالك من زيزي الحلقة 11





وشهدت الأحداث التي سبقت عرض خلي بالك من زيزي الحلقة 11 دخول "زيزي" بطلة العمل في صراع مع زوجها "هشام" حيث طلبها في بيت الطاعة لتشتعل التفاصيل.





أحداث خلي بالك من زيزي الحلقة 11 المرتقبة





وينتظر المشاهدون مسلسل خلي بالك من زيزي الحلقة 11 لمعرفة تفاصيل جديدة عن هذا العمل الدرامي عقب بدء بحث زيزي مع "مراد" المحامي عن طرق قانونية لتخليصها من طلب زوجها لها ببيت الطاعة.





نصيحة المحامي قبل عرض خلي بالك من زيزي الحلقة 11





ونصح المحامي موكلته زيزي قبل عرض خلي بالك من زيزي الحلقة 11 بقبول الإنذار حتى لا تخسر المؤخر، أو ترفض ويتم الطلاق دون حصولها على حقوقها المادية.





إنذار بالطاعة وتفاصيل خلي بالك من زيزي الحلقة 11





وقبلت زيزي في نهاية الحلقة التي سبقت عرض خلي بالك من زيزي الحلقة 11 المقرر اليوم دعوى الإنذار بالطاعة وتعود إلى المنزل للمرة الأولى منذ تعديها بالضرب على هشام.





موعد عرض خلي بالك من زيزي الحلقة 11





ويعرض خلي بالك من زيزي الحلقة 11 اليوم في تمام الـ10:30 مساءً عبر فضائية إم بي سي مصر والإعادة في الساعة 5.30 عصر اليوم التالي، كما تعرض الحلقة 10 من المسلسل على "شاهد".





أبطال مسلسل خلي بالك من زيزي





ويشارك في مسلسل خلي بالك من زيزي والذي تعرض حلقته 11 اليوم مجموعة من ألمع النجوم على رأسهم النجمة أمينة خليل والفنان محمد ممدوح، وعلي قاسم، وبيومي فؤاد.



