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الضرائب:استمرار العمل بالمصلحة الجمعة والسبت حتى انتهاء موسم الإقرارات

الخميس 22/أبريل/2021 - 07:03 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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الضرائب:استمرار العمل بالمصلحة الجمعة والسبت حتى انتهاء موسم الإقرارات

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، استمرار العمل بكل من مركز كبار الممولين، ومركز متوسطى الممولين، ومركز كبار المهن الحرة، وبقطاع الأموال "مأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة، ومأمورية الشركات المساهمة بالإسكندرية، ومأمورية استثمار القاهرة، ومأمورية استثمار الإسكندرية، ومأمورية استثمار الأقصر".

وأضاف فى بيان صحفى، أن ذلك حرصا من المصلحة على التيسير على الممولين من الأشخاص الاعتباريين وخصوصا مع قرب انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا لهم فى 30 أبريل الجار ى، وذلك على مدار اليوم صباحًا خلال مواعيد العمل الرسمية، ومساء بعد الإفطار، وكذلك استمرار العمل خلال يومى الجمعة والسبت حتى انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتباريين.

حيث تفتح هذه المراكز والمأموريات أبوابها لتقديم الدعم الفنى لجميع الممولين من الأشخاص الاعتباريين ممن يرغبون فى تلقى المساعدة لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا .

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