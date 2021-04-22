ماما مدياله سندوتش جبنه.. رامز جلال يسخر من أحمد مالك

حل الفنان أحمد مالك، ضيفًا على الحلقة العاشرة من برنامج المقالب الشهير "رامز عقله طار"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

وخلال تقديم الحلقة سخر رامز جلال، من أحمد مالك علي أكله في السيارة خلال أحداث الحلقة منذ نزوله من السيارة، حيث علق قائلا:"ده بياكل في العربيه دي ماما مدياله سندوتش جبنه، ثم واصل السخرية منه بسبب اللبس، حيث كان يظهر بملابس سوداء علق قائلا:"ده جاي يسرق بنك وسخر من الحذاء قائلا: "الجزمه دي تعمل بيها توكيل في الشهر العقاري".

ويواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار" ، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

يذكر أن أخر أعمال احمد مالك مسلسل " نسل الأغراب " بطوله أحمد السقا، مي عمر، أمير كرارة، فردوس عبد الحميد، محمد دياب تأليف وإخراج محمد سامي.