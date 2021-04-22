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تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

الخميس 22/أبريل/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
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ذكر المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم اليوم تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد.

وأوضح المكتب - في بيان اليوم /الخميس/ - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 5 سفن حاويات وغادرته 5 سفن، وتواجد 3 سفن على الأرصفة ، ومن المنتظر دخول 3 سفن، بينما استقبل ميناء غرب بورسعيد 3 سفن حاويات وغادرته سفينتان حاويات وبضائع عامة.

ولفت إلى أنه تتواجد على أرصفة ميناء غرب بورسعيد سفينتان حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة، مشيرا إلى جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من الموانئ.

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