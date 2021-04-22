لابس بنطلون أبوه.. رامز جلال يسخر من إطلالة أحمد مالك

وجه الفنان رامز جلال، بعض الانتقادات الساخرة من إطلالة الفنان أحمد مالك، خلال ظهوره ضيفا على برنامجه "رامز عقلة طار"، والذي يعرض على شاشة MBC مصر.









وخلال الحلقة قال رامز جلال على إطلالة "مالك" الذى ظهر بملابس سوداء وايس كاب أسود وجزمه سوداء وبنطلون واسع سخر منه رامز قائلا:"ده اي البنطلون دا لابس بنطلون أبوه".









فى حين قام أحمد مالك بتوجيه الشتائم والسباب لرامز جلال خلال وجودهم في المركبة، حيث توالت الشتائم من أحمد مالك بسبب خوفه الشديد.





يذكر أن أخر أعمال احمد مالك مسلسل " نسل الأغراب " بطوله أحمد السقا، مي عمر، أمير كرارة، فردوس عبد الحميد، محمد دياب تأليف وإخراج محمد سامي.