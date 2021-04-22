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مفتي الجمهورية: هذا الحديث بشرى للجندي المصري (فيديو)

الخميس 22/أبريل/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الحديث الشريف "إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيرا فهم خير أجناد الأرض" صحيحا وقوي، مشيرا إلى أن بعض الفضائيات كانت تروج أن الحديث به ضعف.

وأشار "علام"، خلال لقاء خاص ببرنامج "كُتب عليكم الصيام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إلى أنهم درسوا هذا الحديث دراسة علمية معمقة وفق المعايير العلمية لقبول الرواية، ووجدوا الحديث برواياته العديدة صحيحا، فضلا على أنه تم الدفع على كل مطعن وجه للحديث.

وأضاف أنه لا ينبغي التعويل إلى الأقوال التي تشير إلى ضعف الحديث، مؤكدا أن هذا الحديث بشرى واقرار بواقع الجندي المصري، والواقع يؤيده، حيث يتميز الجندي المصري بالبسالة والشجاعة والتضحية.

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