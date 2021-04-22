وكيل زراعة الفيوم يعقد الاجتماع الاستثنائي للجنة تطوير مراكز تجميع الألبان بالمحافظة





عقد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم بمكتبه بديوان عام المديرية، اجتماعا استثنائي للجنة تطوير مراكز تجميع الالبان بمحافظة الفيوم، بحضور المهندس نصر محمود مدير عام الشئون الزراعية والمهندس ايمن نعمان مدير عام الانتاج الحيوانى والاستاذ محمود جابر ممثلا عن البنك الزراعى بمشاركة بعض من اصحاب مراكز تجميع الالبان.



وخلال الاجتماع تم الإتفاق على الإنتهاء من ثلاث مراكز بالفيوم تكون جاهزة للتطوير والإفتتاح في اقرب فرصة وذلك كمرحلة أولى لتطوير مراكز الألبان بالفيوم.



كما تم ايضا مناقشة المشاكل والمعوقات التى تواجة مراكز تجميع الألبان فى الحصول على قرض التطوير وتشغيل وتم خلال الإجتماع التواصل تلفونيا بين وكيل الوزارة والدكتور عبد الرشيد، منسق المراكز بالوزارة وتم حل المشاكل وازالة المعوقات.



وذلك تمشيا مع سياسة الدولة ومبادرة رئيس الجمهورية في تطوير الريف المصري والاهتمام بأنتاج البان ذات صفات جودة عالية حفاظا علي الأجيال القادمة في بلدنا الحبيب مصر.

