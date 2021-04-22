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مفتي الجمهورية يكشف دلالة عدد مرات ذكر مصر في القرآن الكريم (فيديو)

الخميس 22/أبريل/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن مصر ذكرت 30 مرة في القرآن الكريم تصريحا، ونحو 70 مرة تلميحا، وذلك وفقا لكتاب "حُسن المحاضرة" الذي كتبه الإمام السويطي.

وأشار "علام"، خلال لقاء خاص ببرنامج "كُتب عليكم الصيام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إلى أن عدد ذكر مصر في القرآن الكريم يدل على شرف هذا البلد، وعلو مكانتها، وأنه علينا أن نفخر أننا ننتمي لهذا البلد.

وأضاف أنه رغم التحديات التي مرت بها مصر إلا أنها متماسكة تماسك لا نظير له، وهناك دول ذهبت كاملة، ومع ذلك مصر مازالت موجودة وتقدمت تقدم مذهل منذ ثورة 30 يونيو.

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