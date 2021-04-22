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رامي صبري لـ"شيخ الحارة": أحمد الفيشاوي مجنون ولاسع ومسمعتش أغنية "نمبر 2"

الخميس 22/أبريل/2021 - 07:23 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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علق المطرب رامي صبري، على تصريح للفنان أحمد الفيشاوي يتهمه فيه بأنه يقلد النجم الكبير عمرو دياب، قائلا: "احمد الفيشاوي ده مجنون ولاسع وله وانا اعرفه وبشوفه"، لافتا إلى أنه لم يسمع أغنيه "نمر 2"، لأنه لا يحب هذا النوع من الأغاني.


وأضاف رامي صبري"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن غناء الفنانين تغير الان ولا يرتبط بالفن وتحول لصناعة الترند، مؤكدا أن شرائح الجمهور اختلفت وأصبح الجمهور يستمع بأكثر من طريقة كأغاني المهرجانات والراب.


وأشار المطرب رامي صبري، إلى أنه يسمع أغاني المهرجانات كثيرًا، كما أنه يندمج بشكل كبير مع أغاني المهرجانات كالجمهور العادي، متابعا: "أغاني المهرجانات بترقص الجمهور بشكل جيد، ولكن أنا لا أفضل غناء هذا اللون من الأغاني".

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