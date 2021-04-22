الانتهاء من وضع الامتحانات المجمعة لشهر أبريل.. وتنبيه من التعليم للمديريات

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المديريات انتهت من وضع الامتحانات المجمعة لشهر أبريل.



وقالت المصادر في تصريحات إن الوزارة ارسلت تعليمات الي جميع المديريات أن يتم الالتزام بمنهج شهر أبريل فقط.



وأطلق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عدة تصريحات من أجل مواجهة الشائعات وأيضا من أجل عملية الامتحانات المستمرة خلال الايام الماضية والمقبلة وترصد الفجر أبرزها.



-احذروا بعض المواقع على السوشيال ميديا لانها السبب الرئيسي في البلبلة "ولا تعلم شيئا كمًا تدًعي".



- رجوكم لا تسمعوا الى موقع او اى شخص سوى موقع الوزارة على الانترنت او الفيسبوك وصفحتي هذه.



- الاشاعات هى صنيعة المغرضين اللذين يحاولون اثارة حالة من الاحتقان رغم اننا لم نقل شيئا من هذا ونوفر البيانات الكاملة دائما وبالتالي اتمنى ان لا تلتفتوا اليها وان تعلموا ان الخبر الاكيد من المصادر الرسمية.



- للمذاكرة من المنزل يوجد المكتبة الكاملة على يوتيوب لدروس السنوات من الرابع الابتدائي حتى الثالث الاعدادي.



- يجب الاطلاع علي هذه المكتبة عليها فهى تغنيكم عن الدروس الخصوصية ونفقاتها وخطرها على الصحة وتوفر محتوى تعليمي شيق من أفضل المعلمين بتقنيات حديثة.



- امتحانات شهر إبريل لجميع سنوات النقل:



- منعا للشائعات ومن أجل تأكيد المعلومات للسادة أولياء الامور والطلاب فإن امتحانات شهر إبريل للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي وكذلك الأول والثاني الثانوي "سوف تعقد كما أعلنا منذ شهر ونصف في الاسبوع القادم في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ إبريل إن شاء الله" بنظام الامتحانات المجمعة للتقليل من عدد مرات الحضور وباتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.