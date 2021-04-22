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مياه الفيوم: توقف خدمة الخط الساخن ١٢٥ لأستقبال شكاوى المواطنين

الخميس 22/أبريل/2021 - 07:24 م
بوابة الفجر
ريهام على
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظة الفيوم، فى بيان لها اليوم الخميس الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٢١ عن توقف خدمة الخط الساخن ١٢٥ لتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخطوط الأرضية التليفونيه وذلك بسبب أعمال نقل المقر الإدارى للخط الساخن لمقر جديد مما يستلزم نقل الخطوط إلى المقر الجديد.

وأعلنت الشركة فى بيانها أنه جارى عمليات نقل الخطوط للمقر الجديد من جانب الشركة المصرية للاتصالات فرع الفيوم، وتستقبل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم شكاوى المواطنين عن طريق خطوط التليفون المحمولة وهى
01208288854
01208288834
ومن خلال خدمة والواتس اب على الرقم 012753585380
ومن خلال الموقع الإلكتروني للشركة وتطبيق 125 والمركز الإعلامى للشركة.

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