في ذكرى العاشر من رمضان.. مراسلون حربيون على خط النار

نشر جمال عبدالرحيم وكيل نقابة الصحفيين السابق، أسماء المراسلين الحربيين، الذين كانوا على جبهة القتال خلال حرب العاشر من رمضان، منهم من استشهد في أرض المعركة، وآخرين لعبوا دورًا هامًا في إثراء المكتبة العسكرية بالكتب والمراجع والمعلومات.





وقال "عبدالرحيم" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن سجل المراسلين الحربيين، خلال معركة أكتوبر 1973 "العاشر من رمضان"، يضم من واقع سجلات إدارة الشئون المعنوية التي أشرفت على كثير من المهام التي قاموا بها على أرض العمليات شرق وغرب القناة:





- حمدي لطفي مؤسسة دار الهلال

- أحمد صفوت عبد الحليم مؤسسة دار الهلال

- شوقي مصطفى عبدالرحمن مؤسسة دارالهلال

- صلاح عبد البر مؤسسة دارالهلال

- جمال أبو طالب وكالة أنباء الشرق الأوسط

- عبدالمجيد أيوب وكالة أنباء الشرق الأوسط

- يوسف الشريف مجلة روزاليوسف

- عبدالستار الطويلة مجلة صباح الخير

- صلاح قبضايا مؤسسة الأخبار

- فاروق الشاذلي مؤسسة الأخبار

- فتحي رزق مؤسسة الأخبار

- جمال الغيطاني مؤسسة الأخبار

- فاروق عبدالحميد محمود مجلة آخر ساعة

- مكرم جاد الكريم مؤسسة الأخبار

- أحمد عبدالعزيز مؤسسة الأخبار

- فاروق إبراهيم مؤسسة الأخبار

- محمد حسين شعبان مؤسسة دار التحرير

- أحمد عبدالقادر مؤسسة دار التحرير

- شوقي مصطفى عبدالرحمن مؤسسة دار التحرير

- إبراهيم عمر مؤسسة دار التحرير

- طاهر حفني مؤسسة دار التحرير

- رشيد الليثي جريدة المساء

- عبدالمنعم حامد عثمان مؤسسة دار التحرير

- عبدالرحمن مصطفى مؤسسة دار التحرير

محمد طه رياض مؤسسة دار التحرير

- عبده مباشر مؤسسة الأهرام

- محمد باشا من مؤسسة الأهرام

- محمد عبدالمنعم مؤسسة الأهرام

- أنطوان البير مؤسسة الأهرام

- أحمد مصطفى مؤسسة الأهرام

- محمد لطفي مؤسسة الأهرام

- حسن التوني مؤسسة الأهرام

- محمد القيعي مؤسسة الأهرام

- حسن غنيمة مؤسسة الأهرام

- محمد جبر جريدة التعاون

- فهمي عبدالصادق جريدة التعاون





من شهداء الصحافة في ساحة القتال



الشهيد حسن عبدالقادر المصور بجريدة الجمهورية

تاريخ الميلاد : 17/2/1933

تاريخ الاستشهاد : 30/4/1970

مكان الاستشهاد: الجبهة أثناء تأديته لدوره كمصور صحفي عسكري





الشهيد محمد بخيت أبوالسعود المحرر بجريدة المساء

تاريخ الميلاد : 17/6/1932

تاريخ الاستشهاد : 14/3/1969

مكان الاستشهاد : الجبهة أثناء تأديته لدوره كمراسل

تاريخ القيد بجدول تحت التمرين بالنقابة 5/12/1960



وكان قد صرح الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم وكيل نقاب الصحفيين السابق، بأن رمضان شهر البركة والرحمة، والانتصارات قديمًا وحديثًا، معظم الانتصارات في تاريخ أمتنا الإسلامية، كانت في شهر رمضان المبارك.





وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن في تاريخ مصر الحديث أيام لا تُنسى، منها العاشر من رمضان، الموافق السادس من أكتوبر عام 1973م، والذي تمكنت خلاله القوات المسلحة المصرية من عبور قناة السويس، التي كانت تُوصف بأنها أصعب مانع مائي في العالم، وحطمت أكبر ساتر ترابي، وهو خط بارليف.





وأضاف "عبدالرحيم" أن اليوم تهل علينا الذكرى الـ48 لانتصار العاشر من رمضان، الموافق السادس من أكتوبر عام، 1973 موجهًا تحية خالصة من القلب إلى قواتنا المسلحة المصرية، وتحية خالصة من القلب إلى المحررين العسكريين الذين قدموا أرواحهم، وأعطوا مثالًا ونموذجًا في حرب عظيمة، اختلطت فيها دماؤهم بتراب هذا الوطن العظيم.





وتابع: "لقد أدى كل من اقتحم هذا الطريق من المحررين العسكريين دوره، ونجحوا جميعًا في تقديم المادة العسكرية للقُراء، سواء أكانت أخبار أو تحقيقات، وسواء أكانت نقدًا أو تحليلًا للعمليات الحربية، برًا وبحرًا وجوًا، وساهموا في تنوير الرأي العام بمجريات الأحداث في ميادين العالم المختلفة، وتابعوا التطور في ميدان الفكر العسكري والصناعات الحربية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن بعضهم أثرى المكتبة العسكرية المصرية والعربية، التي تشكو نقصًا في الكتب والمؤلفات، بالكثير من الكتب، واستطاعوا أن يصبحوا مؤرخين عسكريين بكل ما تعنيه الكلمة، بالبحوث العلمية والمؤلفات الجادة التي قدموها، ومنهم من أصبح في قائمة أشهر المحررين العسكريين، والمراسلين الحربيين، على المستوي العالمي".





وأكد "عبدالمجيد" أن معركة العاشر من رمضان كانت اختبارًا حقيقيًا لمدى كفاءتهم وقدراتهم، وقد اجتازوا جميعًا الاختبار، سواء خلال المعركة، أو بعدها بإضافتهم السخية للمكتبة العسكرية، فقد كانوا أنشط من أضاف كتبًا عن المعركة إلى قائمة الكتب العسكرية، ومنهم من أدى هذا الواجب قبل أن يتوقف إطلاق النار.