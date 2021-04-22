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تويتر تستعد لجلب قسم معلومات خاص لحسابات أصحاب الأعمال والشركات
الخميس 22/أبريل/2021 - 07:22 م
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تعمل منصة تويتر على اختبار ميزة "Professional Profiles" التي توفر أدوات إضافية للشركات وأصحاب الأعمال وتساعدهم على عرض معلوماتهم بطريقة أفضل للجمهور، فضلًا عن مساعدة الجمهور الوصول المباشر لها.
كما توفر الميزة الجديدة من تويتر قسم "عنا" أو "About Us" للحسابات المستهدفة، وتتيح من خلاله إضافة معلومات منوعة مثل الرقم والعنوان الدقيق من خلال الخرائط، ساعات العمل، وغيرها من المعلومات التي يرغب أصحاب الحسابات في إظهارها للجمهور.
وقال كايفون بيكبور، مدير المنتجات في تويتر، إن هذه الخطوة مجرد البداية لمساعدة الشركات وأصحاب الأعمال على إضافة المزيد من المعلومات عن أعمالهم، وهو ما سيساعدهم أكثر على تسيير أعمالهم.
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