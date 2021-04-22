تويتر تستعد لجلب قسم معلومات خاص لحسابات أصحاب الأعمال والشركات

تعمل منصة تويتر على اختبار ميزة "Professional Profiles" التي توفر أدوات إضافية للشركات وأصحاب الأعمال وتساعدهم على عرض معلوماتهم بطريقة أفضل للجمهور، فضلًا عن مساعدة الجمهور الوصول المباشر لها.





كما توفر الميزة الجديدة من تويتر قسم "عنا" أو "About Us" للحسابات المستهدفة، وتتيح من خلاله إضافة معلومات منوعة مثل الرقم والعنوان الدقيق من خلال الخرائط، ساعات العمل، وغيرها من المعلومات التي يرغب أصحاب الحسابات في إظهارها للجمهور.



