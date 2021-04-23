12 رسالة من وزيرة البيئة في اليوم العالمي للأرض.. اعرفها

أدلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بعدة تصريحات مهمة خلال الاحتفال باليوم العالمي للأرض، وذلك بهدف التوعية بأهمية إنقاذ كوكب الأرض والتصالح مع الطبيعة وتنوعها البيولوجي ودور الفرد والمجتمع في المشاركة لإنقاذ كوكب الأرض.





وترصد " الفجر " في السطور التالية أبرز تصريحات وزيرة البيئة:

1_ اليوم العالمي للأرض هو اعتراف دولي بالمسئولية المجتمعية تجاه الحفاظ على الطبيعة.





2_ جائحة كورونا التي تجتاح العالم تؤكد حاجتنا أكثر من أي وقت مضى إلى التضامن والوقوف جنبًا إلى جنب لحماية الإنسان والأرض التي نعيش عليها.

3_دعت ياسمين فؤاد، بهذه المناسبة الجميع بالعمل الجاد والسعى لإنقاذ كوكبنا الأرض.