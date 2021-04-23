Advertisements
12 رسالة من وزيرة البيئة في اليوم العالمي للأرض.. اعرفها
الجمعة 23/أبريل/2021 - 07:41 ص
مارينا بشارة
Advertisements
أدلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بعدة تصريحات مهمة خلال الاحتفال باليوم العالمي للأرض، وذلك بهدف التوعية بأهمية إنقاذ كوكب الأرض والتصالح مع الطبيعة وتنوعها البيولوجي ودور الفرد والمجتمع في المشاركة لإنقاذ كوكب الأرض.
وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزيرة البيئة:
1_ اليوم العالمي للأرض هو اعتراف دولي بالمسئولية المجتمعية تجاه الحفاظ على الطبيعة.
2_ جائحة كورونا التي تجتاح العالم تؤكد حاجتنا أكثر من أي وقت مضى إلى التضامن والوقوف جنبًا إلى جنب لحماية الإنسان والأرض التي نعيش عليها.
3_دعت ياسمين فؤاد، بهذه المناسبة الجميع بالعمل الجاد والسعى لإنقاذ كوكبنا الأرض.
4- ونوهت وزيرة البيئة بضرورة مراجعة العادات الخاطئة والرجوع من جديد للعادات الصحية السليمة بعد عادات العصر الحديث السيئة والتي تدمر الإنسان بما تحمله من رفاهية زائدة وقلة في النشاط.
5_ وأشارت إلى إمكانية المشاركة بأنشطة بسيطة ولكنها ستساهم في انقاذ الطبيعة منها ترشيد استهلاك الطاقة، زراعة النباتات والأشجار والتشارك في ذلك مع الآخرين، ركوب الدراجات أو المشي على الأقدام، وأيضا ترشيد استهلاك الماء وعدم الإسراف في استهلاك الطعام وإعادة التدوير وغيرها.
6_كما دعت وزيرة البيئة المواطنين الى تقليل استهلاك البلاستيك فى حياتنا اليومية، لما يسببه من أضرار على صحة الإنسان والبيئة.
7_ ولفتت، إلى ضرورة انطلاق العديد من المبادرات حول العالم لتقليل استهلاك البلاستيك.
8_ انطلاق المبادرة الوطنية في مصر للحد من استهلاك الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، ووجود العديد من المبادرات الشبابية الناجحة للحفاظ ع البيئة.
9_أكدت فؤاد على أهمية التوقف عن كل الأعمال التي تؤدي إلى انقراض الحياة النباتية والحيوانية من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي والإنسانية.
10_ وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى انتقال الأمراض المعدية (مثل فيروس كورونا) من الحيوانات للإنسان تغير المناخ والتغيرات التي من صنع الإنسان على الطبيعة.
11_ وأضافت أن التنوع البيولوجي يمنع مسببات تلك الأمراض من الانتشار السريع لذا لابد من الحفاظ عليه.
12_ واختتمت فؤاد حديثها معلقا "فنحن بحاجة إلى بناء مستقبل متناغم مع الطبيعة ويتم إدارته على نحو مستدام.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements