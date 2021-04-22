المفتي: التبرد بالماء لا يفسد الصوم بشرط (فيديو)



وأشار "علام"، خلال لقاء خاص ببرنامج "كُتب عليكم الصيام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إلى أنه لا مانع شرعا من أن الإنسان الصائم أن يتبرد بالماء، ويجعله على بدنه.



وأضاف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه يجب على الصائم الذي يتبرد بالماء أن يحتاط حتى لا يدخل الماء إلى جوفه، متابعا: "طالما الماء لم تدخل إلى جوفك فإفعل ما شئت".



قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه ثبت عن صحابة الرسول –صل الله عليه وسلم – أنهم تبردوا بالماء وهم صيام، مشيرا إلى أنه معروف أن شبه الجزيرة العربية شديدة الحرارة.