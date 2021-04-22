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موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد هويسكا في الدوري الإسباني

الخميس 22/أبريل/2021 - 07:39 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي أتلتيكو مدريد لمواجهة نظيره هويسكا، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة أتلتيكو مدريد أمام نظيره هويسكا، على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو، معقل الروخي بلانكوس.

ويحتل أتلتيكو مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 70 نقطة، في حين يتواجد هويسكا في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

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