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جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

الخميس 22/أبريل/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يستعرض الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، قبل مواجهة الزمالك والإنتاج الحربي، مساء اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بنظيره الإنتاج الحربي، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي التوقيت ذاته يواجه وادي دجلة نظيره المقاولون العرب.

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:
1- الزمالك برصيد 33 نقطة
2- الأهلي برصيد 30 نقطة
3- المصري برصيد 29 نقطة
4- الاتحاد السكندري برصيد 28 نقطة
5- سموحة برصيد 27 نقطة
6- بيراميدز برصيد 27 نقطة
7- مصر المقاصة برصيد 26 نقطة
8- سيراميكا كليوباترا برصيد 25 نقطة
9- إنبي برصيد 24 نقطة
10- الجونة برصيد 24 نقطة
11- غزل المحلة برصيد 24 نقطة
12- أسوان برصيد 20 نقطة
13- طلائع الجيش برصيد 17 نقطة
14- وادي دجلة برصيد 16 نقطة
15- المقاولون العرب برصيد 15 نقطة
16- البنك الأهلي برصيد 14 نقطة
17- الإسماعيلي برصيد 14 نقطة
18- الإنتاج الحربي برصيد 12 نقطة

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