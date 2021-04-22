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جينيسيس تعلن الكشف عن سيارتها الكهربائية "Electrified G80"

الخميس 22/أبريل/2021 - 07:31 م
جينيسيس Electrified G80
جينيسيس Electrified G80
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أعلنت شركة جينيسيس موتورز، بشكل رسمي الكشف عن سيارتها الكهربائية الأولى "Electrified G80" في معرض شنجهاي الدولي للسيارات.

تتميز جينيسيس Electrified G80 بتصميم الشركة المحافظ مع ملامح السيارات الكهربائية من خلال الشبك المصمت، وتأتي السيارة بمحركات قوية توفر ما يصل لـ 365 حصان و700 نيوتن-متر عند طلبها بمحركيين كهربائيين، وتستطيع التسارع من 0-100 كم/س خلال 4.9 ثانية.

تأتي السيارة أيضًا بنظام شحن متعدد يدعم  400 فولت أو 800 فولت ما يسمح للعملاء باستخدام بنى تحتية مختلفة للشحن، وقالت الشركة أن سيارتها تستطيع قطع ما يصل لـ500 كيلومتر في الشحنة الواحدة واسترداد الطاقة من 10% إلى 80% خلال 22 دقيقة فقط.

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