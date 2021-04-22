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توقيع الموسم.. ريال مدريد يحسم صفقة «المدفعجي»

الخميس 22/أبريل/2021 - 07:50 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني حسم واحدة من كبرى صفقاته الصيفية، من أجل تدعيم صفوف الفريق الملكي خلال الموسم المقبل.

وقال برنامج "التشيرنيجيتو" أن ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونيخ الألماني، بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في انتقالات الصيف المقبل.

وأوضحت الشبكة، أن ديفيد ألابا سيقوم بتوقيع عقده مع ريال مدريد حتى عام 2026، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكان ديفيد ألابا أعلن قبل فترة قليلة، رحيله عن فريق بايرن ميونيخ الألماني في نهاية الموسم الحالي مع انتهاء عقده.

جدير بالذكر أن ديفيد ألابا مدافع فريق بايرن ميونيخ الألماني شارك في الموسم الحالي من البوندسليجا، 28 مباراة حتى الآن، سجل هدفين وصنع مثلهما.

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ريال مدريد ‏بايرن ميونيخ ألابا

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