وزارة البيئة تدعو المواطنين لإنقاذ كوكب الأرض

أطلقت وزارة البيئة بقيادة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حملة توعية تحت عنوان "معا نستعيد أرضنا" لرفع الوعي البيئي في اليوم العالمي للأرض 2021، وذلك من خلال منشورات عبر الصفحة الرسمية للوزارة.





ودعت الوزارة من خلال المنشور المواطنين لإنقاذ كوكب الأرض قائلة "انضموا لإنقاذ كوكب الأرض من أجل مستقبل الأرض أفضل يتمتع فيه الأنسان والكوكب علي السواء بالصحة والقدرة علي الصمود".





وفي ذات السياق، تشارك مصر العالم إحياء اليوم العالمي للأرض ٢٢ ابريل الجاري من خلال الاحتفال على منصات التواصل الاجتماعي لوزارة البيئة وذلك بعرض عدد من الرسائل للارتقاء بالوعي المجتمعي العام والتوعية بأهمية انقاذ كوكب الأرض والتصالح مع الطبيعة وتنوعها البيولوجي ودور الفرد والمجتمع في المشاركة لإنقاذ كوكب الأرض.





وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الاحتفال باليوم العالمي للأرض هو اعتراف دولي بالمسئولية المجتمعية تجاه الحفاظ على الطبيعة، مشيرة إلى أن جائحة كورونا التي تجتاح العالم تؤكد حاجتنا أكثر من أي وقت مضى إلى التضامن والوقوف جنبًا إلى جنب لحماية الإنسان والأرض التي نعيش عليها.





ودعت فؤاد، بهذه المناسبة الجميع بالعمل الجاد والسعي لإنقاذ كوكبنا الأرض، فعلى الافراد مراجعة العادات الخاطئة والرجوع من جديد للعادات الصحية السليمة بعد عادات العصر الحديث السيئة والتي تدمر الإنسان بما تحمله من رفاهية زائدة وقلة في النشاط، مشيرة الى إمكانية المشاركة بأنشطة بسيطة ولكنها ستساهم في إنقاذ الطبيعة منها ترشيد استهلاك الطاقة، زراعة النباتات والأشجار والتشارك في ذلك مع الآخرين، ركوب الدراجات أو المشي على الأقدام وأيضا ترشيد استهلاك الماء وعدم الإسراف في استهلاك الطعام وإعادة التدوير وغيرها.





كما دعت وزيرة البيئة المواطنين إلى تقليل استهلاك البلاستيك في حياتنا اليومية، لما يسببه من أضرار على صحة الإنسان والبيئة، مشيرة إلى انطلاق العديد من المبادرات حول العالم لتقليل استهلاك البلاستيك، وانطلاق المبادرة الوطنية في مصر للحد من استهلاك الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، ووجود العديد من المبادرات الشبابية الناجحة في هذا الشأن.





وأكدت فؤاد على أهمية التوقف عن كل الأعمال إلى تؤدي إلى انقراض الحياة النباتية والحيوانية من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي والإنسانية، لافتة انه من العوامل التي يمكن أن تؤدى إلى انتقال الأمراض المعدية (مثل فيروس كورونا ) من الحيوانات للإنسان تغير المناخ والتغيرات التي من صنع الإنسان على الطبيعة، مشيرة إلى أن التنوع البيولوجي يمنع مسببات تلك الأمراض من الانتشار السريع لذا لابد من الحفاظ عليه. فنحن بحاجة إلى بناء مستقبل متناغم مع الطبيعة ويتم إدارته على نحو مستدام.



