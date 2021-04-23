Advertisements

وزارة البيئة تدعو المواطنين لإنقاذ كوكب الأرض

الجمعة 23/أبريل/2021 - 06:36 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
Advertisements
أطلقت وزارة البيئة بقيادة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حملة توعية تحت عنوان "معا نستعيد أرضنا" لرفع الوعي البيئي في اليوم العالمي للأرض 2021، وذلك من خلال منشورات عبر الصفحة الرسمية للوزارة.

ودعت الوزارة من خلال المنشور المواطنين لإنقاذ كوكب الأرض قائلة "انضموا لإنقاذ كوكب الأرض من أجل مستقبل الأرض أفضل يتمتع فيه الأنسان والكوكب علي السواء بالصحة والقدرة علي الصمود".

وفي ذات السياق، تشارك مصر العالم إحياء اليوم العالمي للأرض ٢٢ ابريل الجاري من خلال الاحتفال على منصات التواصل الاجتماعي لوزارة البيئة وذلك بعرض عدد من الرسائل للارتقاء بالوعي المجتمعي العام والتوعية بأهمية انقاذ كوكب الأرض والتصالح مع الطبيعة وتنوعها البيولوجي ودور الفرد والمجتمع في المشاركة لإنقاذ كوكب الأرض.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الاحتفال باليوم العالمي للأرض هو اعتراف دولي بالمسئولية المجتمعية تجاه الحفاظ على الطبيعة، مشيرة إلى أن جائحة كورونا التي تجتاح العالم تؤكد حاجتنا أكثر من أي وقت مضى إلى التضامن والوقوف جنبًا إلى جنب لحماية الإنسان والأرض التي نعيش عليها.

ودعت فؤاد، بهذه المناسبة الجميع بالعمل الجاد والسعي لإنقاذ كوكبنا الأرض، فعلى الافراد مراجعة العادات الخاطئة والرجوع من جديد للعادات الصحية السليمة بعد عادات العصر الحديث السيئة والتي تدمر الإنسان بما تحمله من رفاهية زائدة وقلة في النشاط، مشيرة الى إمكانية المشاركة بأنشطة بسيطة ولكنها ستساهم في إنقاذ الطبيعة منها ترشيد استهلاك الطاقة، زراعة النباتات والأشجار والتشارك في ذلك مع الآخرين، ركوب الدراجات أو المشي على الأقدام وأيضا ترشيد استهلاك الماء وعدم الإسراف في استهلاك الطعام وإعادة التدوير وغيرها.

كما دعت وزيرة البيئة المواطنين إلى تقليل استهلاك البلاستيك في حياتنا اليومية، لما يسببه من أضرار على صحة الإنسان والبيئة، مشيرة إلى انطلاق العديد من المبادرات حول العالم لتقليل استهلاك البلاستيك، وانطلاق المبادرة الوطنية في مصر للحد من استهلاك الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، ووجود العديد من المبادرات الشبابية الناجحة في هذا الشأن.

وأكدت فؤاد على أهمية التوقف عن كل الأعمال إلى تؤدي إلى انقراض الحياة النباتية والحيوانية من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي والإنسانية، لافتة انه من العوامل التي يمكن أن تؤدى إلى انتقال الأمراض المعدية (مثل فيروس كورونا ) من الحيوانات للإنسان تغير المناخ والتغيرات التي من صنع الإنسان على الطبيعة، مشيرة إلى أن التنوع البيولوجي يمنع مسببات تلك الأمراض من الانتشار السريع لذا لابد من الحفاظ عليه. فنحن بحاجة إلى بناء مستقبل متناغم مع الطبيعة ويتم إدارته على نحو مستدام.

جدير بالذكر أن اليوم العالمي للأرض تم الاحتفال به لأول مرة في عام 1970 ويرجع سبب اختيار يوم 22 أبريل، للاحتفال بيوم الأرض، لأنه يمثل فصل الربيع في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وفصل الخريف في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، وهو يتضمن الآن فعاليات نظمتها عالميا شبكة يوم الأرض في أكثر من 193 دولة حول العالم.
وزارة البيئة تدعو المواطنين لإنقاذ كوكب الأرض
وزارة البيئة تدعو المواطنين لإنقاذ كوكب الأرض

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ يوم

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. غرق زورق يقل 130 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

منذ حوالي 4 ساعات

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

تحرك جديد من الولايات المتحدة قبل الملء الثاني لسد النهضة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ حوالي 17 ساعة

طبيب بـ"قصر العيني": بعض الفئات لا تحتاج للقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة للأهلي بعد خسارة سموحة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد تأكيد إنتاجه في مصر.. تعرف على جرعات لقاح "سبوتينك V" التي ستتوفر سنويًا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كندا تعلق جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند وباكستان

منذ ساعتين

موسيماني يستقر على عودة هذا الثنائي من الإعارة

منذ حوالي 6 ساعات

توقيع الموسم.. ريال مدريد يحسم صفقة «المدفعجي»

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

وزيرة البيئة: مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي يظهر دور مصر الريادي

كريستيانا بالمر: مصر لديها تاريخ عظيم ورأس مال طبيعي لجذب المزيد من السياح

وزيرة البيئة: كوكب الأرض لم يعد يتحمل الأنشطة البشرية

على هامش منتدى الشباب.. وزيرة البيئة تلتقي شباب الأمم المتحدة لمناقشة مؤتمر التنوع البيولوجي

بعد انضمام مصر له.. كل ما تود معرفته عن ميثاق "ميتز"

مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمى للأرض

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

01:03 ص

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

01:37 م

عاجل.. غرق زورق يقل 130 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

03:12 ص

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

08:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر