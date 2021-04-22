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مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10 عقب استشهاد المقدم محمد مبروك

الخميس 22/أبريل/2021 - 07:52 م
مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10
مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10
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مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10 .. حقق العمل الدرامي الذي يقدمه المخرج بيتر ميمي وبمشاركة مجموعة من ألمع نجوم الدراما المصرية والعربية نجاحاً كبيراً بعد عرض 9 حلقات.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10

ويترقب المشاهدون عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10 لمعرفة التفاصيل والأحداث الجديدة عقب اغتيال شهيد الواجب المقدم محمد مبروك على أيادِ الغدر اولإرهاب الآثم "الإخوان".  

موعد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10

ويبحث الكثيرون عن موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10 لمتابعة الأحداث الجديدة، حيث اشتعلت الحلقات السابقة، حيث أنه من المقرر التوصل إلى الجناة.

أحداث سبقت مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10

وتناولت الأحداث السابقة لعرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10 فض اعتصامي رابعة وما أعقبه من أعمال إجرامية من قبل جماعة الأخوان والتي كان آخرها اغتيال الشهيد محمد مبروك الشاهد الذي هز حصون الجماعة وفضحهم.

اغتيال الشهيد محمد مبروك قبل مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10

وتضمنت الحلقات السابقة لعرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10 متابعة تحركات المقدم محمد مبروك ورصدها حيث قامت مجموعة بتتبعه، إلى أن جاءت لحظة تنفيذ العمل الإجرامي، ونالوا منه.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10 لمتابعينا الكرام في السطور التالية:

موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10 على "أون"

أعلنت مجموعة قنوات أون الفضائية عن إذاعة مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10 في تمام الـ9 مساءً كما يعاد في الـ2 صباحا مع وجود إعادة ثانية في 3 ونصف مساءً.

موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10 على قناة أبو ظبي وإي آر تي حكايات

ويذاع مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10 عبر فضائية قناة أبوظبي في تمام الـ11 مساءً، وينقل عبر قناة Art  حكايات في الـ11 مساءً ويعاد في السابعة صباحا والـ3 عصراً، وذلك طوال شهر رمضان 2021.

مسلسل الاختيار 2 ونجوم العمل

ويقوم ببطولة مسلسل الاختيار 2 الذي يترقب المشاهدون عرض الحلقة 10 اليوم، النجم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإنجي المقدم وهو من إخراج بيتر ميمي.


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