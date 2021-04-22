اسم الشهرة 9.. «حلمي زامورا» حِكاية هدف تحولت إلى لقب خالد في الأذهان

اشتهر العديد من نجوم الكرة المصرية في مختلف الأجيال بـ"أسماء شهرة" بعيدة تمامًا عن أسمائهم الحقيقية ولا صلة لها بهم من قريب أو بعيد، منهم بعض اللاعبين الذين اشتهروا بأسماء نجوم الكرة العالمية، وآخرين كان هناك حكايات مثيرة وراء أسمائهم الغريبة الذي ارتبطت بهم وكانت سببًا في شهرتهم الواسعة بملاعب الساحرة المستديرة.

ويقدم "الفجر الرياضي" خلال شهر رمضان المبارك سلسلة حلقات يومية بعنوان "اسم الشهرة" يستعرض خلالها حكايات أبرز أسماء الشهرة لنجوم الكرة المصرية عبر التاريخ:-

بطل الحلقة التاسعة من سلسلة "اسم الشهرة" هو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق محمد حسن حلمي، الشهير بـ"حلمي زامورا"، واحد من أعظم رموز القلعة البيضاء، وأحد أشهر رؤساء النادي الزمالك عبر تاريخه، وكان له الفضل الأول في تأسيس المقر الحالي للنادي وغيره من منشآت النادي، كما حقق العديد من الانجازات خلال مشواره في الملاعب وكذلك خلال توليه رئاسة قلعة ميت عقبة.

وأطلق لقب "زامورا" على محمد حلمي حسين أسطورة الزمالك، نسبة إلى الحارس الإسباني الشهير "ريكاردو زامورا مارتينيز" حارس مرمى ريال مدريد وبرشلونة السابق وواحد من أفضل الحراس في تاريخ إسبانيا، وذلك بعدما سجل فيه نجم القلعة البيضاء هدفًا في إحدى المباريات مع منتخب مصر، واشتهر "حلمي" بهذا الاسم خلال مسيرته الكروية وظل ملازمًا له حتى وقتنا هذا وبعد وفاته بسنوات طويلة.





حلمي زامورا من مواليد 13 فبراير لعام 1912 بقرية ميت كنانة بمحافظة القليوبية، بدأ ممارسة كرة القدم في المدرسة المحمدية الابتدائية، وفي عام 1929 لعب ضمن الفريق الأول للمدرسة الخديوية الثانوية وبعد تألقه اللافت للأنظار انضم إلى النادي الزمالك، وتم تصعيده للفريق الأول عام 1934 ولعب مع الفريق 14 عامًا تقريبًا حتى 1948، وحقق مع الفريق العديد من الانجازات والبطولات خلال مسيرته الكروية.





وبدأ مشواره الدولي مع منتخب مصر عام 1936 وشارك مع المنتخب في دورة الألعاب الأولمبية في برلين بنفس العام.





بعد اعتزاله كرة القدم اتجه إلى التحكيم وحصل على الشارة الدولية 1957 واستمر حتى 1962، وبعدها اتجه للعمل الإداري حيث تولى عضوية لجنة الكرة بالنادي عام 1948، وبعد 4 سنوات اختير سكرتيرًا عامًا للنادي في أول جمعية عمومية، ثم مديرًا للنادي عام 1966، ثم شغل منصب وكيل النادي، وتولى رئاسة القلعة البيضاء عام 1967 واستمر حتى 1984 وكان أول لاعب يتقلد رئاسة النادي في التاريخ وحقق طفرة كبيرة على مستوى المنشآت بالنادي.





تقلد حلمي زامورا عدة مناصب إدارية في اتحاد الكرة، حتى تولى منصب رئيس الاتحاد عام 1978، وتوفي في 5 نوفمبر لعام 1986 وتم إطلاق اسمه على الملعب الرئيسي لنادي الزمالك والذي تغير في 2014 إلى استاد أبورجيلة.



