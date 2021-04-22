كارتيرون يعقد جلسة خاصة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإنتاج

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول على عقد جلسة مع لاعبي الفريق، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي في اللقاء التي يجمع بينهم مساء اليوم الخميس على ستاد السلام ضمن منافسات بطولة الدوري العام.





وجاءت الجلسة بفندق الاقامة، للحديث عن نقاط القوة والضعف الإنتاج للحربي وفقا لتقارير الجهاز المعاون، كما قام الفرنسي يتوجيه بعض النصائح للاعبي الفريق وتصحيح الأخطاء.





ويدخل الزمالك اللقاء بقائمة تتضمن كلا من :





في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل





في الدفاع : محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي.





في الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد أشرف روقة ومحمود عبد العزيز وا

إسلام جابر وأحمد زيزو وحسام أشرف وأشرف بن شرقي.





في الهجوم : سيف الدين الجزيري ومروان حمدي وحميد أحداد.





ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة على ستاد السلام، وتذاع عبر قنوات تايم سبورتس.



