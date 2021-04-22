Advertisements

كارتيرون يعقد جلسة خاصة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإنتاج

الخميس 22/أبريل/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
محمد زكي
Advertisements
حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول على عقد جلسة مع لاعبي الفريق، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي في اللقاء التي يجمع بينهم مساء اليوم الخميس على ستاد السلام ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وجاءت الجلسة بفندق الاقامة، للحديث عن نقاط القوة والضعف الإنتاج للحربي وفقا لتقارير الجهاز المعاون، كما قام الفرنسي يتوجيه بعض النصائح للاعبي الفريق وتصحيح الأخطاء.

ويدخل الزمالك اللقاء بقائمة تتضمن كلا من :

في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل 

في الدفاع : محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي.

في الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد أشرف روقة ومحمود عبد العزيز وا
إسلام جابر وأحمد زيزو وحسام أشرف وأشرف بن شرقي.

في الهجوم : سيف الدين الجزيري ومروان حمدي وحميد أحداد.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة على ستاد السلام، وتذاع عبر قنوات تايم سبورتس.

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ ساعة

توقيع الموسم.. ريال مدريد يحسم صفقة «المدفعجي»

منذ ربع ساعة

عاجل.. إصابة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ حوالي 6 ساعات

صفقات تبادلية بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 5 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل منافسات اليوم الخميس

منذ ساعة و نصف

رابطة الليجا تكشف حقيقة توقيع عقوبة على ريال مدريد وبرشلونة

منذ 34 دقيقة

بعد تأكيد إنتاجه في مصر.. تعرف على جرعات لقاح "سبوتينك V" التي ستتوفر سنويًا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على كارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أمطار على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:32 م

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

01:37 م

توقيع الموسم.. ريال مدريد يحسم صفقة «المدفعجي»

07:50 م

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

05:09 م

عاجل - الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

07:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر