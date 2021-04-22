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رامي صبري لـ"شيخ الحارة": "حمو بيكا مش بيغني ولو نقيب الموسيقيين مش هديله تصريح غناء"

الخميس 22/أبريل/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أكد المطرب رامي صبري، أن المطرب حمو بيكا لا يغني فقط أنه يؤدي الأغاني، وأن سبب حب الناس لحمو بيكا هو دمه الخفيف وبساطته، قائلا: "الناس بتحب حمو بيكا عشان بسيط ودمه خفيف.. ولو نقيب الموسيقيين مش هديله تصريح غناء".


وأشار "صبري"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن المطرب حسن شاكوش مغني جيد، كما أنه من الممكن أنه حال وجوده بنقابة للموسيقيين سيقدم له تصريح الغناء، حيث إنه مطرب مهرجانات جيد.


وتابع: "حال وجودي في لجنة تحكيم سأختار محمود العسيلي من بين الفنان رامي جمال وتامر عاشور، ولو معايا لحن هديه لأصالة عشان من نفس البيت"، منوهًا إلى أنه يعشق الفنانة أصالة، والفنان هاني شاكر حبيب له وصديقه، كما أن الراحل عامر منيب حبيب له وقدم نصائح له كثيرة، وأيضا عمرو مصطفى.

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