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حكم صيام الجنود المكلفين بأعمال شاقة؟.. مفتي الجمهورية يجيب
الخميس 22/أبريل/2021 - 08:06 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه رغم صدور أمر للجنود في حرب 1973 بالإفطار إلا أن بعض الجنود ظل صائما، لأنهم كانوا يريدون أن يلقوا الله وهم في شرف الجهاد، وشرف عبادة الصوم.
وأشار "علام"، خلال لقاء خاص ببرنامج "كُتب عليكم الصيام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إلى أن هناك رخص تجيز للجنود الإفطار، لكن الكثير منهم رفضوا استخدام الرخصة وفضلوا لاطمئنانهم بما يفعلوه.
وأضاف أن الصوم فريضة ولا يسقط إلا لعذر شرعي معتبر، ولا فرق بين إنسان وإنسان آخر في هذا التكليف، ولكن إذا صار الأما شاقا وخرج عن الحد المعتاد بالنسبة للإنسان الطبيعي نظرا للأعمال التي يقوم بها فأنه في هذه الحالة يرخص له بالفطر إذا حدثت المشقة، وعليه أن يقضي بعد ذلك.
وأشار "علام"، خلال لقاء خاص ببرنامج "كُتب عليكم الصيام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إلى أن هناك رخص تجيز للجنود الإفطار، لكن الكثير منهم رفضوا استخدام الرخصة وفضلوا لاطمئنانهم بما يفعلوه.
وأضاف أن الصوم فريضة ولا يسقط إلا لعذر شرعي معتبر، ولا فرق بين إنسان وإنسان آخر في هذا التكليف، ولكن إذا صار الأما شاقا وخرج عن الحد المعتاد بالنسبة للإنسان الطبيعي نظرا للأعمال التي يقوم بها فأنه في هذه الحالة يرخص له بالفطر إذا حدثت المشقة، وعليه أن يقضي بعد ذلك.
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