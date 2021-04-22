Advertisements

حكم صيام الجنود المكلفين بأعمال شاقة؟.. مفتي الجمهورية يجيب

الخميس 22/أبريل/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه رغم صدور أمر للجنود في حرب 1973 بالإفطار إلا أن بعض الجنود ظل صائما، لأنهم كانوا يريدون أن يلقوا الله وهم في شرف الجهاد، وشرف عبادة الصوم.

وأشار "علام"، خلال لقاء خاص ببرنامج "كُتب عليكم الصيام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إلى أن هناك رخص تجيز للجنود الإفطار، لكن الكثير منهم رفضوا استخدام الرخصة وفضلوا لاطمئنانهم بما يفعلوه.

وأضاف أن الصوم فريضة ولا يسقط إلا لعذر شرعي معتبر، ولا فرق بين إنسان وإنسان آخر في هذا التكليف، ولكن إذا صار الأما شاقا وخرج عن الحد المعتاد بالنسبة للإنسان الطبيعي نظرا للأعمال التي يقوم بها فأنه في هذه الحالة يرخص له بالفطر إذا حدثت المشقة، وعليه أن يقضي بعد ذلك.

أخبار تهمك

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل منافسات اليوم الخميس

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

منذ ربع ساعة

نجم الزمالك يقترب من فسخ عقده

منذ أقل من ساعة

توقيع الموسم.. ريال مدريد يحسم صفقة «المدفعجي»

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على كارتيرون

منذ حوالي 6 ساعات

صفقات تبادلية بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو الجنايني يُفجر مفاجأت من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

منذ حوالي 3 ساعات

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ حوالي 7 ساعات

رابطة الليجا تكشف حقيقة توقيع عقوبة على ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

بعد تأكيد إنتاجه في مصر.. تعرف على جرعات لقاح "سبوتينك V" التي ستتوفر سنويًا

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:50 م

توقيع الموسم.. ريال مدريد يحسم صفقة «المدفعجي»

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

08:41 م

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

01:37 م

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

05:32 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

11:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر