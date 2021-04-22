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بتكلفة 385 مليون جنيه.. تبطين 203 كيلو متر من الترع ببني سويف (صور)

الخميس 22/أبريل/2021 - 08:08 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، عن الإنتهاء من تنفيذ 26 عملية لتبطين أكثر من 203 كيلو متر من الترع والمجاري المائية، بتكلفة تقدر بنحو 385 مليون جنيها، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية، وذلك في اطار المتابعة اليومية للموقف التنفيذي للمشروع.

محافظ بنى سويف
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، في بيان له، على أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية، والذي أطلقته القيادة السياسية، ويستهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة،

وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الري، وتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد، ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجارى المائية.

تبطين 203 كيلو متر
وأشار محافظ بني سويف، إلى أنه جار العمل حاليا فى تنفيذ 26 عملية، حيث تم الانتهاء من أعمال تبطين 203 كيلو متر و600 متر بتكلفة تقدر بنحو 385 مليون جنيها، وبنسبة 68% من إجمالى المستهدف فى المرحلة الأولى، مشيرًا إلى تكليفاته لمسئولى قطاع الرى بإعداد تقارير بصفة مستمرة متضمنة الموقف التنفيذى للمشروع.

الموارد المائية والرى
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي الذي يعرضه المهندس جمال الباز رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ببنى سويف، بشأن الموقف التنفيذي للمشروع، والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال، التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة، والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

الترع والمصارف والمحطات
وأكد محافظ بني سويف، على ضرورة تكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات، من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال مواجهة التعديات فى المهد، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل البنية المائية التحتية.

المشروعات القومية
وأشار محافظ بني سويف، إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة، لتذليل المعوقات التى قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري، نظرا لأهمية المشروع الذى تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة، حيث يعتبر المشروع من أهم المشروعات القومية الجارى تنفيذها فى الفترة الحالية.

تأهيل وتكاسى وتبطين
من جهته أضاف وكيل وزارة الرى، أن نسب تنفيذ المشروع جيدة جدا وحسب التوقيتات المحددة ضمن البرنامج الزمنى للتنفيذ، حيث يتم العمل حاليا فى 26 عملية تتضمن أعمال تأهيل وتكاسى دبش على "الناشف" وتبطين خرسانة عادية.
بتكلفة 385 مليون جنيه.. تبطين 203 كيلو متر من الترع ببني سويف (صور)
بتكلفة 385 مليون جنيه.. تبطين 203 كيلو متر من الترع ببني سويف (صور)
بتكلفة 385 مليون جنيه.. تبطين 203 كيلو متر من الترع ببني سويف (صور)
بتكلفة 385 مليون جنيه.. تبطين 203 كيلو متر من الترع ببني سويف (صور)
بتكلفة 385 مليون جنيه.. تبطين 203 كيلو متر من الترع ببني سويف (صور)
بتكلفة 385 مليون جنيه.. تبطين 203 كيلو متر من الترع ببني سويف (صور)
بتكلفة 385 مليون جنيه.. تبطين 203 كيلو متر من الترع ببني سويف (صور)
بتكلفة 385 مليون جنيه.. تبطين 203 كيلو متر من الترع ببني سويف (صور)
بتكلفة 385 مليون جنيه.. تبطين 203 كيلو متر من الترع ببني سويف (صور)
بتكلفة 385 مليون جنيه.. تبطين 203 كيلو متر من الترع ببني سويف (صور)
بتكلفة 385 مليون جنيه.. تبطين 203 كيلو متر من الترع ببني سويف (صور)
بتكلفة 385 مليون جنيه.. تبطين 203 كيلو متر من الترع ببني سويف (صور)

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