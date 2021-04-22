أحمد العوضي لراديو أون لاين: السقا أبو الرجولة وأحسن ممثلة ياسمين عبد العزيز و أحسن مطربة أنغام





وتابع العوضي خلال حلوله ضيفا مع الإعلامي شريف الليثي ببرنامج " حوار أون لاين" ويذاع في الساعة ٥:١٠ قبل الإفطار يوميا باذاعة الشرق الأوسط، أن دائرة اصدقائه المقربين من خارج الوسط الفنى.





وأضاف العوضي أنه يطلق لقب ابو الرجولة أحمد السقا، وكوميديان زمانه محمد عبد الرحمن توته، وأنه يرى أن كل زملائه في الوسط الفنى نمبر وان، بالنسبة لى احسن ممثل فى مصر احمد السقا، واحسن ممثله ياسمين عبد العزيز، وأحسن لاعب كورة قدم كتير منهم احمد شوبير وعصام الحضرى وأيمن يونس، محمد بركات وسيد معوض، وأحسن مغنى عمرو دياب ومحمد حماقى وتامر حسنى وراغب علامة، واحسن مغنية انغام.





يذاع برنامج " حوار أون لاين" في الساعة ٥:١٠ قبل الافطار يوميا باذاعة الشرق الاوسط ويعاد في الساعة العاشرة صباح اليوم التالي.

قال النجم أحمد العوضى، أن علاقته بالسوشيال ميديا قوية جدًا ودائما يوجد تفاعل مع جمهوره، ويتابع تعليقاتهم وردود فعلهم بنفسه وبيرد عليهم بنفسه.